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商品詳細
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ SalvatoreFeragamo長財布ロゴプレート金具プライベートビジネス機能性抜群メンズカラー 黒色ブラック素材オールレザー収納 お札入れ 2 小銭入れ 1 カード入れ 8付属品箱状態 表面に軽微なスレなどございますが、まだまだご使用可能です♪証明出来るレシート等はございませんが、◯ィット◯ウスにて自分で購入し、１年くらい使用していた物で一般的な中古品となります、神経質な方、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/diamond11558.html
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