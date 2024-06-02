VANS バンズ　クラシックス　スリッポン　新品　レッド

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商品詳細
バンズ VANSスリッポン赤 レッド 中はギンガムチェック新品です！26.5と、ホワイトもあります。スニーカー型···ローカットカラー···レッド素材···キャンバス履き口···紐なし柄・デザイン···無地
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