ルイヴィトン タイガ コインケース 小銭入れ

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正規店にて購入。●サイズ：縦約7cm横約8cmマチ約2cm※4つ角にやや擦れあり汚れはありません。写真にて状態の確認をお願い致します。コンパクトですが、小銭をたっぷり収納でき、ポケットにもスリムに入れて使えます。中古品の上で考えて頂けると幸いです。らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便への変更の可能性があります。ご了承ください。値下げ交渉承ります。お気軽にコメントしてください！！！即購入大歓迎！！