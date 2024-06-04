カーハート wip アクティブジャケット

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商品詳細
新品で購入後、室内で2.3回試着しました。サイズ Lカラー Flarisiser（グリーン系）着丈 約70cm身幅 約60cmコロナで出掛ける事が少なくなってせっかく購入しましたが冬物が増えてしまいなかなか出番が無く色がかなり気に入っていますが新品の内にコレクション整理の為、出品いたします。内側がフリースでとても温かいのでそこまで着込まなくても大丈夫なのが良いです！！アクティブジャケットは3着目でしたがこの色が1番色味がカッコイイと思っています。1着は持っておきたいアイテムかと！！昨シーズンの色なので買い逃した方、お探しだった方いかがでしょうか！？いい色で気に入っているので場合によっては出品を取り止めるかもしれません。よろしくお願いいたします。カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬カーハートwipcarharttwipアクティブジャケット
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