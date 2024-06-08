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エムバペ×NIKE キャップ 日本未発売
商品番号 W72695962781
商品名

エムバペ×NIKE キャップ 日本未発売
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムバペ×NIKEのキャップです。KMとNIKEロゴは刺繍です。ストラップバックなのでサイズ調節できます。日本未発売だったので海外から仕入れました。何度か被りましたが、状態良好です。カラー　ブラックムバッペエムバペNIKEparissaintgermainパリサンジェルマン
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