ギラティナUR/VSTAR ユニバース

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商品詳細
即購入可☆ポケモンカードVSTARユニバースギラティナURになりますす！初期傷などなくかなり綺麗な状態です。ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。他商品との同時購入で心ばかりのお値下げ可能になります！開封後すぐスリーブに入れました。マグネットローダーに入れ厳重にご発送致します。※いかなる理由でも返品・交換は受け付けておりませんボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR#ポケメンカード#ポケカ#VSTARユニバース#ギラティナ#UR#ポケモンカード#ブイスターユニバース#ギラティナ#ur#ポケカ#レア#トレーナー#サポート#リーリエ#ミモザ#美少女#ピカチュウ#ルギア#ミライドン#スペシャルアートレア#ウルトラレア#コレクション
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