19号 シルバー925 メンズ リング 指輪 GR236_N\u0026G

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商品詳細
スターリングシルバー（純度92.5%）のシルバー（銀）のデザイナーリングです。#enjoylifeシルバー↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック(^-^)＜仕様＞サイズ：19号材質...シルバー925カラー...シルバー幅...15mm（最大幅）＜この商品について＞デザイン性に優れ世界中からモノとバイヤーが集まるタイ、バンコクのシルバー専門店（露天等ではなくて何十年と経営している老舗）に直接買い付けに行き、自分の目で見てデザインが良いものだけを選んで買付し、出品しています。＜価格について＞品質とデザインが確かなモノだけを、長年継続している企業から直接買い付けしています。銀の質量、デザイン、制作にかかる原価から極力お安く出品しています。※この商品はクロムハーツではございません。
http://narcologia.ru/goods/Stanford29573.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose137240.html
http://narcologia.ru/goods/Persia226588.html
19号 シルバー925 メンズ リング 指輪 GR236_N&G 指輪・リング ...
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未使用品SVシルバー925リング指輪19号男性メンズ女性レディースの通販 ...
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シルバー925】パウワメンズリング(AMETHYST #19): 『チャイハネ』公式通販
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