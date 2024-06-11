EXILE TAKAHIRO 着用 ターコイズ ゴールド 18K ネックレス

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TAKAHIROが着用していることで有名なターコイズのペンダントトップです。18金かつとても品質の高い造りなので満足されること間違いないかと思います。金は年々高騰しているので以前より価値も高くなっております。この度どうしても資金が必要なため泣く泣く出品いたします。とても大切にしていたため、同じように大切に扱っていただける方の手に渡ればと思います。ターコイズのペンダントトップのみの販売です。2枚目の写真はあくまでイメージとしてチェーンとチャームが付いたものです。goro'sredmanカラー···ゴールド