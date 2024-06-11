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EXILE TAKAHIRO 着用 ターコイズ ゴールド 18K ネックレス
商品番号 I86736913380
商品名

EXILE TAKAHIRO 着用 ターコイズ ゴールド 18K ネックレス
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 40,311 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAKAHIROが着用していることで有名なターコイズのペンダントトップです。18金かつとても品質の高い造りなので満足されること間違いないかと思います。金は年々高騰しているので以前より価値も高くなっております。この度どうしても資金が必要なため泣く泣く出品いたします。とても大切にしていたため、同じように大切に扱っていただける方の手に渡ればと思います。ターコイズのペンダントトップのみの販売です。2枚目の写真はあくまでイメージとしてチェーンとチャームが付いたものです。goro'sredmanカラー···ゴールド
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