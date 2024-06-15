MM6 片耳ピアス チェーン

エムエムシックスの片耳ピアスです。シルバーとブラックのチェーンでかっこいいです。デザインが気に入って購入したのですが、使う機会がないので出品致します。一回短時間使用のみなのでほぼ未使用です。アルコールティッシュで消毒済みです。ピアスが入っていた袋は中に別のものを入れていたので色移りしてしまっています。ご希望があれば一緒にお送りします。カラー···ブラック材質···真鍮



MM6 - MM6 Maison Margiela チェーン片耳ピアスの通販 by kiri's shop ...



MM6 - MM6 Maison Margiela チェーン片耳ピアスの通販 by kiri's shop ...



MM6 - マルジェラ MM6 片耳 ピアス チェーンピアスの通販 by hina ...



MM6(エムエムシックス) / ピアス/チェーン/キー/片耳/--/SLV | 中古品 ...



MM6(エムエムシックス) / ピアス/チェーン/キー/片耳/--/SLV | 中古品 ...



MM6 メゾンマルジェラ 片耳用 ピアス チェーンIDイヤリング ゴールド



MM6(エムエムシックス) / ピアス/チェーン/キー/片耳/--/SLV | 中古品 ...



MM6(エムエムシックス) / ピアス/チェーン/キー/片耳/--/SLV | 中古品 ...



MM6 - マルジェラ MM6 片耳 ピアス チェーンピアスの通販 by hina ...



チェーンリンク ピアス



エムエムシックス ピアスの通販 29点 | MM6のレディースを買うならラクマ



MM6 メゾンマルジェラ 片耳用 ピアス チェーンIDイヤリング ゴールド | フリマアプリ ラクマ



チェーンリンク ピアス



チェーンリンク ピアス



MM6 - マルジェラ MM6 片耳 ピアス チェーンピアスの通販 by hina ...