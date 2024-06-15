MM6 片耳ピアス チェーン

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商品詳細
エムエムシックスの片耳ピアスです。シルバーとブラックのチェーンでかっこいいです。デザインが気に入って購入したのですが、使う機会がないので出品致します。一回短時間使用のみなのでほぼ未使用です。アルコールティッシュで消毒済みです。ピアスが入っていた袋は中に別のものを入れていたので色移りしてしまっています。ご希望があれば一緒にお送りします。カラー···ブラック材質···真鍮
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