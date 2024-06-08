未使用級 ボッテガヴェネタ カードケース クロコダイル 名刺入れ ビジネス 黒

#ゆうの小物コレクションこの他にも多数小物を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)○アイテムボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAカードケース定期入れ名刺入れパスケースカードホルダーカード入れクロコアリゲーターワニクロコダイルウォレットwalletメンズレディースユニセックストルマリン○サイズタテ︰約8cmヨコ︰約10cmマチ︰約0.5cm○収納カードポケット︰6個その他ポケット︰1個上記サイズは平置き実寸になります！○状態特に目立った傷汚れはなく、全体的に綺麗でまだまだ長くお使いいただけます♪中古品のため神経質な方はご遠慮ください(T^T)○カラーブラック黒○素材オールレザークロコダイル○付属品本体のみ○ご購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理No.T29000



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