フェンディ　FENDI ムートン　レザー　ブルゾン　ジャケット　ボア

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商品詳細
FENDIreversibleshearlingJacketFM0105A4AIF0RQ0特徴・ムートンカラー・ホワイト×ブラウン素材・ラムレザーサイズ・48肩幅53cm身幅64cm着丈74cm2018秋冬のランウェイアイテムです。リバーシブルでお使いいただけます。商品状態・1.2回着用した程度の綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/freshman737156.html
http://narcologia.ru/goods/freshman382056.html
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