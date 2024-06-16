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ANAカスタムエディション The Ridge マネークリップ　カードケース
商品番号 P19438892714
商品名

ANAカスタムエディション The Ridge マネークリップ　カードケース
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANA機内販売限定＜ザリッジ＞ANAカスタムエディションマネークリップ付カードケースISETANMEN'Sコラボ第2弾ブランドで人気No.1のブルーカラーをベースにANA限定デザインとして機影を刻印キャッシュレスシーンが増えてきた新時代にふさわしいスッキリとしたスマートウォレット。ポケットに入るコンパクトなサイズながらも最大15枚のカードをしっかりと収納可能マネークリップが付いているので急に現金が必要になったときにも活躍。また、非接触対応クレジットカード、交通系ICカードの不正アクセスを軽減させる機能を搭載ANA好きな方、カッコいい大人を目指す方、一度手にしてはいかがでしょうか？原産国：中国素材：アルミニウム、スチール、ゴムサイズ：約5.5×8.8×1.3（マチ）cmよろしくお願い致します。
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