BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー 長財布

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商品情報ブランド名 ボッテガ・ヴェネタBOTTEGAVENETA状態ランク Aカラー 写真参照素材 レザーサイズ W約10cmH約19cmD約2.5cm付属品 画像内全て状態 使用感はありますが、比較的綺麗だと思います。使用には問題ありませんまだまだ使えます。☆状態はあくまで出品者の主観です。検品しておりますが、どうしても見落としが出来てしまう事もございますので、あくまで中古品としてご理解の程よろしくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。☆状態ランクについて☆N新品S未使用品A傷汚れが少なく、状態の良い美品B程よい使用感や多少の傷、汚れはあるが程 度良好の商品C使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品Dかなり大きな傷みがある難あり商品☆お願い☆商品の状態等は出来る限り記載して、写真にも掲載しておりますが、中古品の場合全てをお伝えするのは困難です。気になる点や画像の追加等ご要望御座いましたらどうぞコメントください。古物事業者から仕入れた正規品になります。真贋には細心の注意を払っております。丁寧に梱包の方をさせて頂いたのち即日発送させて頂きます。#BOTTEGAVENETA#バッグ #ブランド #ポーチ #レディース#メンズ #ユニセックス赤 青 黒 白 茶 紺 金 銀 レッド ブルー ブラック ホワイト ブラウン ネイビー ゴールド シルバー ベージュ ピンク グレー 財布 長財布 二つ折り 三つ折り ラウンドファスナー ジップ ウォレット 美品 綺麗 きれい お買い得 お値打ち 安い 人気 流行り 流行 売れ筋 良品 ブランド ハイブランド 中古 格安 S級 レザー 革財布 バッグ ブランド ポーチ レディースメンズ ユニセックスキャンバス キャンパス ジャッキーシェリー オールド マーモント シマ ロング管理番号350008211