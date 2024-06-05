コインリング　日本旭日　50銭銀貨

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日本古銭銀貨 明治〜大正時代の50銭銀貨銀純度80パーセントの銀貨を使用したシルバーリング外側 年号と額面、旭、桜、大日本の文字内側 菊花紋章 標準サイズ10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号オーバーサイズ5号、6号、7号、8号、9号26号、27号、28号（追加加工代がかかります）リング幅7mm#DeppCoinタグの後にサイズ等を入れて頂きますと一覧を検索できますのでご利用下さい。サイズ変更についてコメント頂ければある程度サイズ変更が可能です。お気軽にコメント下さいサイズアップで平型に、サイズダウンで樽型になります。サイズ直しについてリングを使用してみた際、サイズが合わなかった場合は、若干のサイズ直しも無料で可能ですので、お申し付けください。往復分送料に関してはご負担を御願い致します。古着オーダー他にもコインで作った指輪を多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ宜しく御願い致します