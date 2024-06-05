Dunhill　ダンヒル　D8　長財布　10C L2H710B

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使用感はほとんどありません。※よく見ないとわからない程の角スレがあります。大手リサイクルショップで購入後、使う機会無く保管しておりました。カード、シリアル有り、箱無し。内部の汚れ等は見受けられません。ベタ付、劣化、臭い無し。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊◯トラブル回避の為、専用販売は致しません。◯基本的に価格交渉は受け付けておりません。長期的に売れ残ってしまった場合のみ対応致します。◯当方ペット等無し、喫煙者無し。◯注意事項・送料を抑えるため出来るだけコンパクトにして配送致します。畳ジワは御了承下さい。〇付属品につきまして・商品説明文に記載していない場合、画像に写っているものが全てとなります。〇動作確認につきまして・「通電確認済み」と記載のある商品は通電のチェックのみ行っております。・記載の無い商品は通電確認は行っておりません。・「動作確認済み」と記載のない商品は動作確認は行っておりません。 ※動作の保証はしておりませんので、ご了承のお願い致します。〇ご質問につきまして・専門知識を有する内容にはお答え出来ない場合もございます、予めご了承くださいませ。※恐れ入りますが、ご購入後の質問にはご対応出来かねます。財布形...長財布