美品】NO ID. ノーアイディ セットアップ ジャケット 黒 メンズ 秋 ...

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#mashの商品一覧↑ぜひご覧くださいませ(o^^o)季節感···秋、冬●サイズタグ表記3肩幅47身幅55着丈75袖丈63パンツウエスト80股上25股下70裾幅18（cm）●色グレー×ブラック●状態○特に汚れや使用感等はなく気持ち良く着用いただけます。・色味はお使いの機種や使用環境によって 映り方が異なる可能性がございます。・素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。・寸法を記載しておりますので、お手持ちのお洋服と比較しご判断ください。その他気になる点ありましたらお気軽にコメントくださいませ♩