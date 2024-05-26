VERSACE メデューサ　リング

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VERSACEメデューサ リング10年程前に海外にて購入した物です。着用自体はそこまで多くないですが、無数の傷、くすみ等があります。かなりおおきいので、かなりの存在感があります。号数がわからないのですが、内径最大部が約2cm×2cmになります。箱等は多少黄ばみがありますが、そこまで悪い状態ではないと思います。上記の件ご理解頂ける方は是非宜しくお願い致します。NCNRでお願い致します。