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FENDI リング
商品番号 R47844660520
商品名

FENDI リング
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールドサイズ:s(約18号)1年前ぐらいにFENDIの店舗で購入させて頂きました。35000円ほどで購入しました。値段交渉可能です。即購入⭕️
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