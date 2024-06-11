美品✨ボッテガ ヴェネタ イントレチャート キーリング キーホルダー ブルエッテ

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商品詳細
○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートキーリングキーホルダーブルエッテ○状態未使用級の極美品です。○サイズ長さ（金具含む）22cm幅2.5cmリング直径4cm○材質・・VNレザー（カーフ）×メタル○カラーBLUETTE（ブルー）青○参考定価￥46,200（税込）○付属品保存袋付○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送迅速な発送を心掛けております。簡易梱包となりますので、ご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/Adder281675.html
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome382843.html
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