【ハンドメイド】ヌメ革長財布

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商品詳細
母に作りました。ただ、ヌメ革が硬かった為、ほとんど使わずです。ちょっとハードです。ステッチも揃っていません。(T_T)カード入れ…9札入れ…2コイン入れ…1カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革(テイーボチョコ使用)
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