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【ハンドメイド】ヌメ革長財布
商品番号 U13796951845
商品名

【ハンドメイド】ヌメ革長財布
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母に作りました。ただ、ヌメ革が硬かった為、ほとんど使わずです。ちょっとハードです。ステッチも揃っていません。(T_T)カード入れ…9札入れ…2コイン入れ…1カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革(テイーボチョコ使用)
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