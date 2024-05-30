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MONTBLANCモンブラン★名刺入れカードケース
商品番号 I40827238648
商品名

MONTBLANCモンブラン★名刺入れカードケース
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・商品MONTBLANCモンブランのカードケース/名刺入れになります。・カラーダークブラウン・購入先約1年前にモンブラン公式オンラインショップで購入・状態カードケースが欲しくて購入したのですが、1度も使用せず、クローゼットに収納したままでした。未使用ですが、保管にともなう傷が背面に少しあります。(写真2枚目参照)・付属箱・袋・購入時のカードやサービスガイドなど、購入時そのまま付属になります。プロフィール欄をご覧の上、ご検討よろしくお願い致します。
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