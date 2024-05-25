ほぼ新品 アルマーニコレツォーニ キーケース 5連 ブラック レザー

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アルマーニコレッツォーニ（Armani Collezioni）６連キーケース｜ハイ ...

多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます^^○ブランドアルマーニコレツォーニ○アイテムキーケース5連付属品箱○サイズ高さ約6.5cm横幅約12cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ほぼ使用感のない新品に近い状態です。あくまで中古品のためご理解の上お取引よろしくお願いします。完璧なものをお求めの方はご控えください。○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1~2日ほどで発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大型リセールショップで購入した鑑定済みの商品になります。気になることなどありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します。