★新品★シルバー925★喜平ブレスレット★重厚インパクト★オシャレ★

シンプルですが、存在感のあるデザイン。服装や格好を選ばず、付けるだけで手元が華やかなでゴージャスな見栄えになります。留め具はロック式でかっこよく、スタイリッシュな印象に。クロスのアクセントがお洒落で目を引く、高級感のあるデザインです。★新品★おまけ付き（シルバー磨きクロス） 色は何色が届くかお楽しみ♪○サイズ、仕様長さ約21cm幅約1.0cm重さ約44gノーブランド商品ですが、品質は一級品です。同等のデザインや品質のものが、大手ブランドよりも安く手に入れられるチャンスです。ご購入いただいた方にも、喜んでいただいております。これだけの重みで、この価格は、今だけです。これから銀の価格も上がりそうですから。。。↓↓↓★シルバー、多数出品中しております。 （チェーン、ペンダントトップ、指輪、ブレスレット）#miu_silver 検索して下さい(^^)○留意事項、他・シルバー製品、革製品は職人が一つ一つ丁寧に仕上げておりますが、商品の性質上、小傷や黒ずみ（酸化）がある場合がございます。・モニターの種類やパソコンの環境によって実際の商品の色と若干異なる場合がございます。できる限り、現物の良さが伝わるようにしていますが、ご了承ください。★コロナ対策梱包時、手及び机はアルコール消毒しマスク着用で梱包いたしております！★重厚感★Silver925★メンズレディース★チェーン★#クリスマス#ハロウィン#誕生日#プレゼント#シルバー#シルバーリング#ガイコツ#ドクロ#スカル#メンズ#レディース#骸骨S48アクセサリー材質...シルバー



【チーフの中央にフレアが刻まれた、インパクトのある重厚なデザイン】シルバー925 メンズ リング 指輪 18号 20号



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