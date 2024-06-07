新品 8 マルジェラ 22aw チェーンリング 指輪 5320

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●購入場所→正規取扱店●素材→シルバー925●サイズ表記→8●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→棒状のリングゲージで20号くらい●状態→新品未使用箱タグつきです。●国内定価→63800円(税込)●商品詳細→マルジェラの22awのアクセサリーです。定番のアイテムです。ここ数年継続してリリースのあるアイテムです。シンプルなチェーンリングです。アノニマスブレスなどと相性の良い一品です。質感はマット感のある仕上がりです。色はシルバーでアンティーク調の加工入りになります。ところどころ黒の陰影を入れております。価格は年々値上がりしております。当初のリリースは40000円ほどでしたが年々値上がりしてこちらは63800円(税込)しました。※ 注意事項 ※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ22aw#Hiro1313マルジェラリング材質...シルバー