

FIFTH GENERAL STORE Silver Bracelet 完売品-



Fifth General Store - SPECIAL-002 SILVER CHAIN BRACELET/14MM



Fifth Silver bracelet Special-001 / シルバーブレスレット メキシコ ...



Fifth General Store - SPECIAL-002 SILVER CHAIN BRACELET/14MM



FIFTH GENERAL STORE(フィフスジェネラルストア)/ Silver Bracelet ...



Fifth Silver Bracelet Special-003 / シルバーブレスレット メキシコ ...



FIFTH Silver Chain Bracelet / 1794 - Fresh Service NECESSARY or ...



FIFTH GENERAL STORE Silver Bracelet 完売品-



FIFTH Silver Beaded Bracelet / Medium - Fresh Service NECESSARY or ...



FIFTH GENERAL STORE] Silver-CCC-3E Silver Bracelet /7mm | INS ...



FIFTH Silver Chain Bracelet / Special-003 - Fresh Service ...



FIFTH GENERAL STORE（フィフスジェネラルストアストア）/ Silver ...



fifth general store メキシカンジュエリー ブレスレット | labiela.com



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FIFTH GENERAL STORE Silver Bracelet 完売品 売上実績NO.1

●FIFTHGENERALSTORESilverBracelet1490-1●定価：25,800円●全長:約20.1cm/幅:約0.7cmweight:約36gFifthオリジナルのシルバー925ブレスレット。チェーンタイプから、モチーフタイプまで、様々なモデルを幅広く揃えています。ビンテージとは違い、現在作られている物になりますが、それぞれ昔から作られている型を用いて作られているので、オリジナルとはほぼ差異の無いデザイン。ビンテージという付加価値が無い分、クオリティに対しリーズナブルなプライスが魅力的です。※1点1点ハンドメイドの為、若干の個体差がございます。