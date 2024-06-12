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商品詳細
●FIFTHGENERALSTORESilverBracelet1490-1●定価：25,800円●全長:約20.1cm/幅:約0.7cmweight:約36gFifthオリジナルのシルバー925ブレスレット。チェーンタイプから、モチーフタイプまで、様々なモデルを幅広く揃えています。ビンテージとは違い、現在作られている物になりますが、それぞれ昔から作られている型を用いて作られているので、オリジナルとはほぼ差異の無いデザイン。ビンテージという付加価値が無い分、クオリティに対しリーズナブルなプライスが魅力的です。※1点1点ハンドメイドの為、若干の個体差がございます。
http://narcologia.ru/goods/subtropical265001.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit414186.html
http://narcologia.ru/goods/providence905894.html
FIFTH GENERAL STORE Silver Bracelet 完売品-
Fifth General Store - SPECIAL-002 SILVER CHAIN BRACELET/14MM
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fifth general store メキシカンジュエリー ブレスレット | labiela.com
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FIFTH GENERAL STORE Silver Bracelet 完売品 売上実績NO.1
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