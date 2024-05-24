【アメリカ買付品】70s 80s キャップ　トラッカーキャップ　企業物　d12

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アメリカ古着 アメリカ買付品 帽子 デカロゴスナップバックキャップ トラッカーキャップキャップ 世田谷ベース ヴィンテージキャップヴィンテージ ビンテージ トラッカーハットメッシュキャップ 企業ロゴ 企業系 企業物70s80s70年代 80年代 ビンテージキャップレッド 赤 ホワイト 白●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り 約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #帽子屋KABURU #帽子屋KABURU小物おまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！◆カラーレッド 赤ホワイト 白◆素材不明◆商品のポイントアメリカのトラクターを扱う企業のロゴトラッカーキャップです！70-80sのビンテージです。人気の赤白でオススメです！◆状態やや傷や汚れあり(使用感あり、フロント下部に白い汚れ部分あり)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#帽子屋KABURU#帽子屋KABURU小物商品管理番号 23JCP139カラー...レッド形···ワーク