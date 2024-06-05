【新品】財布 長財布 メンズ 紳士用 ビジネス グリーン

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清潔感たっぷりの長財布(^^)お財布がきれいだと好印象でモテモテに！★年齢問わずエレガントな本革財布★シンプルで飽きのこないデザインこちらの商品は◆新品未使用 ◆送料無料 ◆即購入ok◆現品1点限りの商品です。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧■商品について■ 【素材】外側はベジタブルタンニンレザー 内側は布とレザーを採用します。 【サイズ】縦10.5cm×横20cm×厚さ3cm 【重さ】約200g 【収納】フリーポケット*3、 カードポケット*12、 小銭入れ*1（ファスナー式） 隠しポケット*2 【商品ポイント】【素材】エレガントなメンズ財布です。また、長時間使用しても劣化や変形しにくく、使えば使うほど独特の光沢が出て味わい深くなり、シンプルで飽きずにお使い頂けます。【大容量・たっぷり収納】カード類や免許証などたっぷり収納できます。小銭入れには開口は大きく、小銭やキー、USBなどの小物の出し入れも便利に行います。お札や領収書、紙幣、レシート、クーポンを分けてスッキリ収納でき、財布内の整理整頓にも役たちます。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧★フォローで100円割引き中→ご購入前にフォローしましたらご連絡ください！★プロフィールの一読をお願い致します(^^)#534/5/4★#るみ商品一覧