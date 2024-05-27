vintage ヴィンテージ ギミック ハンドペニスリング指輪silver925

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男性器ペニスヌードギミックインディアンジュエリーナバホズニホピ珍品希少インディアンジュエリーの珍しく面白いギミックジョークリングです。手の横のボタンを押すと手が開いてペニスが飛び出して来ますwwかなり珍しいと思います！亀頭にシェル？が埋め込まれています。精巧に作られたタイプ台に使用したリングは付きません！上質なシルバー925を使用したリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバー素材silver925サイズ 15号状態煮沸消毒後にアルコールで消毒済みです。ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。