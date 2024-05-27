バザール VARZAR 帽子 キャップ 496 新品 未使用

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商品詳細
【新品未使用】【公式通販で購入】バザールVARZARキャップ 購入時期：2023.8 型番496 カラー ブラック スタッズはシルバー サイズフリー（頭周り56-60cmつばの長さ8cm高さ11cm）未使用品、タグ付きの状態ですが、初期不良が無いかの確認のため、商品が入ったビニールからは出しています。つぶしてポスト投函の予定です。即購入可能です。よろしくお願いいたします。
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