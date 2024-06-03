ポロ ラルフローレン ビッグポニー メンズキャップ ブラック

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POLORALPHLAUREN(ポロ ラルフローレン）ラルフローレンのメンズキャップの出品です。前面にポニー刺繍、バックにPoloの刺繍,サイドに３の刺繍が入ったキャップです。サイズの微調整は後ろにバックルがついています。友人から、お土産で頂きました。カッコ良いのですが、私には若すぎるかなと思い出品させて頂きます。一応試着はしましたが、タグなどはそのまま付いています。値段はかなりお安く設定していますので、気になる方は即購入して下さい！試着した商品を気にされる方は購入をお控え下さい。カラー···ブラック