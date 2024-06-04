Arizona freedom T-31b ペンダントトップ　クロス

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商品詳細
素材：シルバー（SV925）×ターコイズSIZE約：縦59.5mm×横44.0mm×厚さ1.2～2.8mm※クロスのみのサイズです。チェーンを通す部分を含めた縦は約69.3mm※厚さはターコイズを含んでおりません。※チェーンは付属しません。定価価格は¥35970破損等はありませんが少しビンテージ感があるので潔癖な方はお控え下さい。(磨けば綺麗になります)3Nでお願いします。
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