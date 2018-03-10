BALENCIAGA バレンシアガ 90s ビンテージ スウィングトップブルゾン

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【商品情報】ブランド名：BALENCIAGAバレンシアガ90s商 品 名：ビンテージチェックスウィングトップブルゾンサ イ ズ：Lサイズ程度状 態：綺麗な状態【サイズ詳細（単位：cm）】肩幅：60身幅：68着丈：72袖丈：60※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。【商品説明】90年代BALENCIAGAのビンテージスウィングトップブルゾン。90年代のバレンシアガのブルゾンはなかなか出回っていないため非常に珍しく、他とかぶることのない一枚。内面のナイロン地にロゴがまんべんなくプリントされています。【商品状態】目立った汚れやキズなどなく綺麗な状態