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商品詳細
「新・労働法実務相談」労務行政研究所定価:￥7333+税#労務行政研究所#本#社会／経営裁断済みです。＊表紙（裏表紙）が裏紙と接着（糊付け）されている書籍の場合、裏紙を表紙（裏表紙）から剝がしてあるものがほとんどです。＊複合機に通した際、複数ページを巻き込んでしまい、皺が生じてしまっている場合があります。また、稀ですが、多少の破れがある場合があります。＊裁断機を利用してまっすぐ裁断するよう心がけていますが、完璧な直線で裁断できているものではないとご理解ください。＊一冊を一遍に裁断できない場合、複数回に分けて裁断しています。裁断を分けたパーツごとに、裁断面に多少のずれが生じているものとご理解ください。＊購入後、すぐに裁断しているため、書き込み等はありません（読み込みによる使用感もないと思います。）。＊その他、購入後の経年変化（小傷や日焼け等）はご了承ください。
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