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ときめきメモリアル Girls side　1.2.3と2特典セット
商品番号 T74292007000
商品名

ときめきメモリアル Girls side　1.2.3と2特典セット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DSソフトのときめきメモリアルGirlsside1stLoveときめきメモリアルGirlsside2ndSeasonときめきメモリアルGirlsside3rdStoryの3作品になります。説明書など全てあります。また恐らくコナミスタイルの購入だか予約特典だかでついてきた冊子のセットもお付けいたします。こちらは今ではなかなか入手は難しいのではないかと思います。思い入れもありますため少しお値段は高め設定となります。お値下げもしばらくはお受けできません。よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/approximate206320.html
http://narcologia.ru/goods/pompous859323.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce956655.html

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