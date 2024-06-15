ときめきメモリアル Girls side　1.2.3と2特典セット

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商品詳細
DSソフトのときめきメモリアルGirlsside1stLoveときめきメモリアルGirlsside2ndSeasonときめきメモリアルGirlsside3rdStoryの3作品になります。説明書など全てあります。また恐らくコナミスタイルの購入だか予約特典だかでついてきた冊子のセットもお付けいたします。こちらは今ではなかなか入手は難しいのではないかと思います。思い入れもありますため少しお値段は高め設定となります。お値下げもしばらくはお受けできません。よろしくお願いいたします
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http://narcologia.ru/goods/reproduce956655.html
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