美品　ニンテンドーDS Lite ピカチュウエディション

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商品詳細
動作確認、充電確認済みです。使用していたものなので微キズ等あるかもしれませんが比較的綺麗な状態です。画面には保護フィルムが貼られています。付属品揃っています。（充電器とタッチペン使用済です）箱に僅かな凹みが見受けられます。
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