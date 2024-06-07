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鐵道旅行案内　鉄道　第六版
商品番号 B43709701500
商品名

鐵道旅行案内　鉄道　第六版
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,883 円
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商品詳細

鉄道旅行案内　第六版大正11年　鉄道省長期自宅保管品になります。シミや焼けが多々あります。即購入OKです。●カバーには経年による劣化あり●状態は画像で確認頂き、納得の上で購入お願いします完璧なものをお探しの方、神経質な方は購入を御遠慮下さい。よろしくお願い致します。#昭和　#レトロ　#インテリア#アンティーク　#骨董品　#オブジェ#ヴィンテージ　#鉄道　#鐵道#旅行　#大正
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