seventeen ぬいぐるみ ホシ 15cm スンドリ

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商品詳細
チーク付き部屋に飾っておりました。ニオイが気になるかたはご遠慮ください。ゆうパケットプラスにて匿名配送いたします。洋服は着せず袋に入れております。洋服を着せた状態で送って欲しいかたは購入後取引メッセージにてご連絡ください。即購入⭕️値下げ❌バラ売り❌取り置き❌
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