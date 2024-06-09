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seventeen ぬいぐるみ ホシ 15cm スンドリ
商品番号 D60026434404
商品名

seventeen ぬいぐるみ ホシ 15cm スンドリ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チーク付き部屋に飾っておりました。ニオイが気になるかたはご遠慮ください。ゆうパケットプラスにて匿名配送いたします。洋服は着せず袋に入れております。洋服を着せた状態で送って欲しいかたは購入後取引メッセージにてご連絡ください。即購入⭕️値下げ❌バラ売り❌取り置き❌
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