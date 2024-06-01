ENHYPEN 京セラ FC トレカ ソヌ

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商品詳細
京セラドーム大阪でのFC限定トレカです。特に目立った傷はありません。初期傷や細かいすれなどがある場合がございますが、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。◎即購入可ENHYPENソヌ京セラドーム
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