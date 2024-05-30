プレステ2専用ソフト「鬼武者で演じるは松田優作」新品未開封品です。

ソニープレイステーション2専用ソフト新品未開封品当時物１個の出品です、倉庫保管品で少々の汚れ等があります、商品名は鬼武者で演じるは、松田優作です。ソフト機能全部動作確認致しておりません、動作確認が必要でしたら開封してテストいたします、商品は年代にしてわ綺麗なほうだと思います、ご理解なっ得された方購入お願い致します、疑問点のある方わ購入前に質問をくださればよろしいかと思います。



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