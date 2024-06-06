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人体の構造と機能
商品番号 K52865572151
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人体の構造と機能
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,339 円
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商品詳細

オールカラーになっており見やすいです。人体の発生と構造を，細胞，組織，器官，個体の各レベルから，イラストとシェーマを用いて系統的に理解しやすく記述しました．また，形態科学，生理学などの基礎科学の最新の知識もとりいれ，臨床に役立つ基礎知識をわかりやすく記述しています。　＊学生時代に少し使ったのみ＊ほぼ未使用の状態です。#塩田浩平#塩田_浩平#本#自然／医療・薬学・健康#人体#マッサージ#セラピスト#エステティシャ
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