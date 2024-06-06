NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo不具合などは特に見つけられませんでしたが右のジョイコンが動きにくいので、代わりの赤のジョイコンをつけていますモンストハンターのソフトもついています
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln221002.html
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