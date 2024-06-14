nct dream nct2018 go md トレカ　ジェミン

nctdreamnct2018gomdトレカ ジェミン※内容は写真の通りです。即購入可能です海外製品であること、1度人の手に渡ったものであること、自宅保管であることをご理解下さい。※トレカの跡、スレや傷、汚れや凹み等はある場合がございます。ご納得頂ける方のみご購入下さい。細かいことを気にされる方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。硬質ケース及びチャック袋に入れて発送いたします。



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