Pioneer DDJ-200 DJコントローラ

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種類···DJコントローラー2週間前に自宅での練習用にこちらの機材を購入しました。イベントが終わりしばらくは使用しないので、出品します。外に持ち出ししていないので、状態は非常に良いかと思います。無料のDJアプリでiPhone,iPad,Android,PCを操作できます。スマホ、PCと接続するとPioneerDJアプリ内の有料機能、エフェクト類が全て無料で解放されて使用できるようになります。手持ちのスマホやPCの音楽を気軽に誰でもDJコントローラのSyncボタン1つでMIXできる楽しさ、サイズも大きすぎず小さすぎず持ち運びできるサイズ、値段もおもちゃの部類の価格、その割にできることは本格的なのでさすがPioneerDJの製品と感じます。