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CUH-7200BB PS4本体　ソフト2本　モンハン、レゴ
商品番号 L58471509932
商品名

CUH-7200BB PS4本体　ソフト2本　モンハン、レゴ
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。SONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプSONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプps4pro1TBです。動作確認済みです。本体、純正コントローラー、コントローラー用のケーブル、電源ケーブル、HDMIケーブル、イヤホン（2本）、外箱、ソフト（モンスターハンター　ワールド、レゴ　ワールドのセットです。初期化済みです。中古品ですので、汚れ等気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#ソニー#SONY
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