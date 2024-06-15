CUH-7200BB PS4本体　ソフト2本　モンハン、レゴ

ご覧頂きありがとうございます。SONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプSONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプps4pro1TBです。動作確認済みです。本体、純正コントローラー、コントローラー用のケーブル、電源ケーブル、HDMIケーブル、イヤホン（2本）、外箱、ソフト（モンスターハンター ワールド、レゴ ワールドのセットです。初期化済みです。中古品ですので、汚れ等気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#ソニー#SONY