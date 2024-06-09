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XBOX360 250G レーシングホイール　首都高バトルX3点セット
商品番号 D38982414579
商品名

XBOX360 250G レーシングホイール　首都高バトルX3点セット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

xbox360の本体と純正ハンコン、首都高バトルXのセットになります1年ほど前にハンコンで首都高バトルXをプレイしたくて全て中古で購入しました。ps4のハンコンを買ったのでプレイしなくなった為お譲りします。動作確認済みです。
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