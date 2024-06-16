ブランドモールミニ エルメス ハンドブック 本 カタログ コレクション

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ブランドモールミニ エルメス ハンドブックです。エルメスVol62004年11月発行サイズ：横12㎝×縦17.5㎝自宅にて保管しておりました。表紙に汚れが御座いますが中身に破れなどはありません。お写真にてご確認下さいませ誠に申し訳ございませんがお値引きやお取り置きは致しておりませんのでご了承下さいませ♪