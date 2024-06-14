大般若法則　御影供表白祭文+テープ　大日寺刊行会発行(k)

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大般若法則 御影供表白祭文+録音テープ発行 大日寺刊行会発行年 昭和63年カバーや表紙にシミや汚れがございますが、中見はキレイです。カセットテープは未開封なので、そのまま出品致します。音声確認はしておりませんので、その点ご了承いただけたらと思います。画像ではわかりにくい、キズやスレ、汚れやシミなどある場合がございます。古い物、また中古品であることをご理解の上、ご検討ください。#大日寺刊行#大般若法則#御影供表白祭文#録音テープ