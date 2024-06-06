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ps5 デジタルEdition 充電スタンド　スピーカー付き
商品番号 R50583418774
商品名

ps5 デジタルEdition 充電スタンド　スピーカー付き
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 18,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用状況・詳細6ヶ月程使用し5月頃にパソコンを購入し、使用しなくなったので手放します縦向きで使用していました。初期化済み・動作確認済みです。丁寧にクリーニングは行いましたがわずかな埃があることはご了承ください。PS5の箱自体を包装して郵送いたします。セット内容・本体(モデル:CFI-1100B)・コントローラー(純正:ホワイト)・スタンド・電源コード・コントローラー充電ケーブル・HDMIケーブル・コントローラー充電スタンド・Logicoolスピーカー#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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