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クリムトの絵で贅沢に満たされた空間を | Mahora（まほら） クリムトの絵で贅沢に満たされた空間を | Mahora（まほら）

◯送料込◯●ポスター絵画とは違いますので経年劣化しにくく色の発色が綺麗な仕上げとなっております。●ホームセンターや量販店等に並んでいる簡易型の薄手のポスターパネルではなく正式な額に入れてあります。（外寸）約41.7×約50.7厚み約5額の幅約5.2版画作品となっております。金や銀の泊が一部載っていて、キラキラしてとても綺麗な絵です額はマットなブラック色で四隅に飾り模様がありレトロ感の漂うよごし加工がしてあります。台紙はオレンジ系のあざやかな珊瑚色です。表は安全なアクリル板に取り替えて発送させて頂いております。撮影の角度により色味が変わって見えます。ご了承くださいませ。素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご了承頂きますようお願い申し上げます。よろしくお願い致します。♢♢♢他にもクリムト作品出品中です♢♢♢GUSTAVKLIMTグスタフクリムトガールフレンズクリムトインテリアアートモダンアート絵画巨匠名画アール・ヌーヴォーオレンジGOLDBARラウンジ新築祝い引っ越し祝いモデル住宅展示場ギフト母の日誕生日プレゼントクリスマスプレゼント