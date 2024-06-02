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地球外少年少女　ビジュアルアーカイブス
商品番号 O13435407013
商品名

地球外少年少女　ビジュアルアーカイブス
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売日に通販で購入後、一読だけして暗所で保管していました。表紙カバーの右側上部に、購入時に付いていた僅かな折れがあります（写真2枚目参照）ご了承いただける方のみ購入お願いいたします。吉田健一
http://narcologia.ru/goods/message339427.html
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